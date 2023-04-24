إيقاف حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي

المصدر: البيان

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قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 مباريات لتعديه بالضرب بدون كرة على أحمد عبد الحكم مدافع سموحة خلال مباراة الفريقين في الجولة 26 من الدوري المصري.

وذكرت الرابطة أنه تقرر أيضاً إيقاف أحمد أمين قاسم لاعب إنبى وعلي فتحى لاعب أسوان ومحمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة واحدة للطرد بسبب الحصول علي إنذارين وإسلام جمال لاعب أسوان مباراة للطرد لمنع فرصة محققة.

كما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد وإيقاف التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا كليوبرترا مباراة واحدة للطرد وحسن نصر مدرب حراس مرمي فريق سيراميكا مباراة واحدة أيضا للطرد للاعتراض، وففا لوسائل إعلام مصرية.

وقررت الرابطة توقيع غرامة مالية علي النادي المصري البورسعيدي قدرها 20 ألف جنيه وحرمان 19 مشجعا من جماهيره من الحضور مباراتين للسباب الجماعي.

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