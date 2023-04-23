الترجي يعود بـ «الأهم» من أرض القبائل

المصدر: القاهرة - أ ف ب

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عاد الترجي التونسي بالأمر الأهم من مباراته القوية ضد مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، أول من أمس، على ملعب «5 جويلية» في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وسجل الهدف الوحيد محمد علي بن حمودة في الدقيقة الـ 54.

وقدم بطل الدوري التونسي مباراة ضعيفة المستوى، إلا أنه عرف كيف يخرج بنتيجة مهمة، وضعته على مشارف الدور نصف النهائي.

وقال المدرب المساعد نادر داود: صحيح لم نقدم الأداء المطلوب في اللقاء لكن استطعنا التفوق، إنما لم نتأهل بعد إذ تنتظرنا مواجهة صعبة في رادس. وأضاف: كنا على يقين بأن الفريق الجزائري سيصعب الأمور علينا، عبر رمي كل أوراقه منذ البداية، وقد تعاملنا مع الموقف بتأنٍ ولا سيما بعد افتتاح التسجيل، إذ حاولنا تسيير الأمور على طريقتين، وقمنا بتغييرات فعالة، للحد من خطورة لاعبي الشبيبة.

ونشط فريق «باب سويقة» في الدقائق الأولى من اللقاء، محاولاً انتزاع تقدم سريع لوضع الضغط على أصحاب الأرض، وسدد الجناح الليبي حمدو الهوني كرة بعيدة مرت بجانب المرمى الجزائري «ق 4».

تألقوتألق حارس مرمى «الكناري» محمد حديد، ليبعد تصويبة محمد علي بن رمضان القوية من ركلة حرة مباشرة «ق 23»، وحرم الحارس التونسي الدولي معز بن شريفية الفريق الجزائري من التقدم عندما تصدى ببراعة لتسديدة محمد بومشيرة القوية إثر تمريرة من كسيلة بوعالية «ق 30».

نشاط

وواصل الشبيبة أفضليته مع انطلاقة الشوط الثاني، الذي شهد مشاركة المهاجم دادي مواقي، الذي منح النشاط للهجوم الجزائري باختراقاته وسرعته، إلا أن الفريق التونسي باغت مضيفه على غفلة من دفاعه عندما لعب الليبي كرة من رمية تماس مباشرة إلى محمد علي بن حمودة، الذي توغل قليلاً، وأسكن الكرة في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس حديد «ق 54».

هجوم

وهاجم لاعبو القبائل بضراوة سعياً لإدراك التعادل، الذي كاد يتحقق عندما اخترق مصطفى عليلي عن الناحية اليسرى، وسدد كرة قوية من مسافة قريبة تصدى لها بن شريفية «ق 88»، وواصل الحارس الدولي التونسي تصدياته،وهذه المرة بقدمه تجاه تسديدة عليلي مبقياً على شباكه نظيفة «90+5».

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