وزارة الشباب المصرية تنفذ حكم محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور

المصدر: وكالات

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أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية قرارا اليوم الخميس بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واعتبرت المنصب شاغرا.

وقالت الوزارة في بيان "أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها .. بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري .. باعتبار منصب رئيس نادى الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه.

"وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي بمضمون هذا الحكم وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ الحكم وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحاليه 2021-2025 وتم توجيه كافه جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات".

وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أصدرت يوم الأحد الماضي قرارا يقضي بعزل منصور رئيس الزمالك المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم من منصبه بعدما نفذ حكما قضائيا بالحبس لمدة شهر واحد.

وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات لانتخاب رئيس جديد.

وجاء حكم المحكمة بعد قبول دعوى قضائية أقامها عبد الله جورج وهاني شكري وهما من الأعضاء السابقين في مجلس الزمالك وآخرون للمطالبة بعزل منصور بعد أن تم حبسه شهرا طبقا لما تنص عليه اللائحة.

وقررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية "وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار".

وكان منصور قد عاد لرئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذ الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقرير أصدرته في 30 مارس الماضي بعزل رئيس الزمالك في أعقاب حبسه.

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