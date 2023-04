بفيديو جون سينا.. الهلال السعودي يسخر من رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

سخر نادي الهلال السعودي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد غريمه النصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع "تويتر"، فيديو يشبه فيه رونالدو بأسطورة المصارعة WWE جون سينا، وأرفقه بموسيقى الأغنية الشهيرة "The Time is now" التي يتم استخدامها عند دخول جون سينا إلى حلبة المصارعة.

والتقي الهلال مع النصر الثلاثاء الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة 25 للدوري السعودي، وانتهت لصالح الأول بهدفين دون رد، وحصل رونالدو على بطاقة صفراء في الدقيقة 56، بعدما ركض خلف لاعب الهلال غوستافو كويلار، قبل أن يقفز في الهواء ويلف ذراعه حول رقبة الكولومبي ليقع الأخير أرضاً، على طريقة المصارعة الحرة.

وواصل النصر تعثره في الدوري السعودي بخسارته أمام الهلال، ليبقى في وصافة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.

