أعلى المنتخبات العربية تصنيفاً في التاريخ

المصدر: وكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر منشور له على حسابه في موقع "تويتر"، أعلى تصنيف للمنتخبات العربية عبر التاريخ.

ويعتبر منتخب مصر صاحب أفضل تصنيف في تاريخ كرة القدم العربية، حيث وصل الجيل الذهبي للكرة المصرية تحت قيادة المدير لفني الشهير حسن شحاتة، للمركز التاسع في تصنيف "الفيفا" لعام 2010.

كما حقق المنتخب المغربي مركزا مميزا في العام 1998 عندما احتل المركز العاشر.

وحقق منتخب تونس ثالث أفضل تصنيف في تاريخ الكرة العربية باحتلاله المركز الـ14 في العام

2018.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الرابع في تصنيف أفضل المنتخبات العربية في التاريخ، حيث احتل المركز الـ15 في 2014.

فيما يلي أعلى تصنيف للمنتخبات العربية عبر التاريخ

1. مصر: المركز الـ9 عام 2010.

2. المغرب: المركز الـ10 عام 1998.

3. تونس: المركز الـ14 عام 2018.

4. الجزائر: المركز الـ15 عام 2014.

5. السعودية: المركز الـ21 عام 2004.

6. الكويت: المركز الـ24 عام 1998.

7. ليبيا : المركز الـ36 عام 2012.

8. الأردن: المركز الـ37 عام 2004

9. العراق: المركز الـ39 عام 2004.

10. الإمارات: المركز الـ42 عام 1998.

11. قطر: المركز الـ42 عام 2021.

12. البحرين: المركز الـ44 في 2004

13. عمان: المركز الـ50 في 2004

14. سوريا: المركز الـ68 في 2018

15. فلسطين: المركز الـ73 في 2018

16. السودان: المركز الـ74 في 1996

17. لبنان: المركز الـ81 في في 2018

18. موريتانيا: المركز الـ81 في 2017

19. اليمن: المركز الـ90 في 1993.

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