حركة مُشينة أم إصابة.. النصر يفسر تصرف رونالدو تجاه جماهير الهلال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتهامات عدة خلال الساعات الماضية، بعدما صدرت منه إشارة غير لائقة أثناء خروجه من الملعب، عقب انتهاء مباراة فريقه النصر مع الهلال بالدوري السعودي.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو يوجه حركة مشينة إلى جماهير الهلال، التي رددت اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء خروج رونالدو من أرضية الملعب، كنوع من الاستفزاز للنجم البرتغالي، وهو ما دفع شريحة كبيرة من الجماهير السعودية للمطالبة بتوقيع عقوبة مغلظة على قائد النصر.

وأكد الإعلامي الرياضي محمد العنزي في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، نقلاً عن مصادر بمجلس إدارة نادي النصر، أن الاتهامات الموجهة لرونالدو غير صحيحة، حيث قال: "عندي معلومة من إدارة النصر بأن رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مشينة، رونالدو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة، وظل يعاني منها حتى إطلاق صافرة النهاية، ومتأكد تمامًا من هذه المعلومة".

وتابع: "في الفيديو المتداول يظهر رونالدو وجهه في الأرض أثناء خروجه، لم ينظر إلى المدرجات لكي نتهمه بأن الحركة موجهة لجماهير الهلال، رونالدو لاعب كبير، وما أقوله ليس رأي بل معلومة، اللاعب يعاني من إصابة، أما تفسيرات الجمهور غير صحيحة".

بهتاف مدوي لميسي.. جماهير الهلال تستفز رونالدو في الديربي

وكانت جماهير الهلال بدأت في توجيه الاستفزازات صوب رونالدو قبل انطلاق ديربي الرياض على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية مقطع فيديو لجماهير نادي الهلال تردد اسم ميسي لحظة دخول لاعبي النصر لإجراء عمليات الإحماء، بهدف استفزاز رونالدو نظراً للتنافس القوي بينهما على مدار السنوات الماضية.

واعتادت الجماهير السعودية بشكل عام خلال الآونة الأخيرة، على استفزاز رونالدو عن طريق الهتاف باسم ميسي في أكثر من مناسبة، كان آخرها خلال مواجهة اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي، الذي حسمه العميد بهدف نظيف سجله البرازيلي رومارينيو.

يذكر أن النصر خسر أمام الهلال 0/2، مساء أمس الثلاثاء، ليواصل العالمي تعثره ويبقى في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.

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