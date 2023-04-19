محمد صلاح يتأثر بلقطة «جعفر العمدة» مع نجله سيف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، عن مسلسله المفضل في الموسم الرمضاني الحالي.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من المسلسل الشهير "جعفر العمدة" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان.

وجاءت الصورة التي نشرها صلاح، للحظة المؤثرة التي تعرف فيها محمد رمضان (جعفر العمدة) على نجله سيف (أحمد داش)، بعد اختطافه منذ 19 عامًا.

واستحوذ هذا المشهد على "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وأعرب المشاهدون عن فرحتهم بعثور جعفر العمدة على نجله، وأشاد آخرون بأداء محمد رمضان تحديداً في المشهد الأخير من الحلقة، عندما ذهب لسيف ليقابله أول مرة بعدما علم إنه نجله الذي يبحث عنه منذ سنوات.

ويعتبر مسلسل "جعفر العمدة"، من أبرز الأعمال الدرامية التي تذاع في ماراثون رمضان، وحظي بإشادة جماهيرية كبيرة خلال الأيام الماضية، وتدور أحداث المسلسل حول جعفر الذي يمتلك شركات مقاولات، ورغم زواجه من أربع نساء إلا إنه رفض الإنجاب بعدما تم اختطاف أبنه من المستشفى بعد ولادته.

ويجسد بطولة مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان وهالة صدقي وزينة وأحمد داش ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، ومن إخراج محمد سامي.

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