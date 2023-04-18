الهلال والنصر.. ديربي تضميد الجراح بالدوري السعودي

المصدر: الرياض- أ ف ب

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يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، اليوم، ديربي تضميد الجراح بين الهلال حامل اللقب، والنصر في مباراة مقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي لكرة القدم، ويكتسب الديربي أهمية كبيرة للفريقين، خصوصاً النصر «53 نقطة»، والذي يسعى لاستعادة توازنه عقب تعثره أمام مضيفه الفيحاء المتواضع، ما تسبب في إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا، وتكليف الكرواتي دينكو يليتشيتش خلفاً له، ويتطلع للإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب، ويضم الفريق أسماء مميزة، في مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي المقابل تضاءلت حظوظ الهلال «46 نقطة» في الدفاع عن اللقب، لكنه يخطط للفوز على منافسه التقليدي، ومنح اللاعبين دفعة معنوية قبل موقعة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك الأحد المقبل.

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