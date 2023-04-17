سفيان بوفال: محرز أفضل من محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد النجم المغربي سفيان بوفال لاعب الريان القطري، أن النجم الجزائري رياض محرز هو الأفضل، بالمقارنة بينه وبين محمد صلاح.

وقال بوفال في تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "محرز أفضل من صلاح بشكل عام، لكن في الوقت الحالي صلاح يتفوق، الثنائي يعتبر هو الأفضل في تاريخ الكرة العربية".

وعن نجمي كرة القدم العالمية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قال بوفال: "بالطبع ميسي الأفضل، أنا كتالوني وتمنيت اللعب لصفوف برشلونة، كما أن مبابي أفضل من هالاند، ومثلي الأعلى هو رونالدينيو".

وعن الهدف المقبل لمنتخب المغرب، قال بوفال: "علينا الفوز بكأس أمم إفريقيا رغم صعوبة الأمر وتعقيده، خلال المونديال كان كل شيء رائعاً، من حيث الملاعب والتدريب، لكن الأمر مختلف في إفريقيا علينا التحلي بالواقعية والاستعداد جيداً".

يذكر أن بوفال كان ضمن كتيبة نجوم منتخب المغرب، التي حصدت المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز