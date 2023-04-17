الأسد يمرض ولا يموت.. نجل مرتضى منصور يعلق على قرار العزل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتدياً قميصاً مكتوب عليه "الأسد يمرض ولا يموت"، وذلك عقب فوز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك بدرع الدوري على حساب غريمه التقليدي الأهلي المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وجاءت رسالة أحمد مرتضى المرفقة مع صورة والده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على خلفية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المصرية، بعزل الأخير من رئاسة نادي الزمالك، بعد دخوله السجن في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأعرب أحمد مرتضى المسؤول عن منصب المشرف العام على ألعاب الصالات بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريق الكرة الطائرة بالدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وقال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الأبيض، أن الحفاظ على اللقب إنجاز كبير يحسب لفريق الكرة الطائرة، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسؤولية وقدموا أداء مميزاً خلال المباراة النهائية.

يذكر أنه بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور، يعتبر منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغراً، وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوى لإجراء انتخاب مبكرة لمنصب رئيس للنادي.

وتترقب جماهير الزمالك، الموقف النهائي الذي يرسم مصير النادي في ظل هذا القرار، مع حسم الشكل القانوني لكافة القرارات في الفترة المقبلة، لتفادي دخول النادي في النفق المظلم، خاصة أن الزمالك سبق وتضرر كثيراً من مواقف مشابه.

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