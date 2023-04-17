النصر السعودي يعرض 120 مليون يورو للتعاقد مع زيدان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خصص نادي النصر السعودي مبلغاً مالياً ضخماً، للتعاقد مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وخلافة مواطنه رودي غارسيا الذي تمت إقالته قبل أيام.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النصر السعودي بدأ مفاوضاته مع زيدان لتولي قيادة الفريق الأول، مشيرة إلى أن إدارة النادي السعودي عرضت على المدرب راتب قدره 120 مليون يورو لمدة موسمين، بواقع 60 مليون يورو في الموسم الوحد.

وأكدت العديد من التقارير العالمية خلال الأيام الماضية، أن النصر السعودي سيستعين بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإقناع زيدان بإتمام التعاقد، استغلالاً لعلاقتهما الجيدة منذ أن عملا معاً في ريال مدريد.

يذكر أن النصر كلف الكرواتي دينكو جيليسيتش مدرب الفئات السنية، بمهمة تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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