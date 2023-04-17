«الأول بارك».. إعلان الاسم الجديد لملعب النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر ملعب نادي النصر السعودي يحمل اسماً جديداً "الأول بارك SMC"، بعدما كان يحمل اسم مرسول بارك من قبل.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، صوراً للوحات الرسمية داخل الملعب تحمل الاسم الجديد له "الأول بارك SMC"، ليصبح جاهز لاستقبال مباريات الفريق المقبلة، في كافة المسابقات التي يشارك بها.

ومن المنتظر أن يخوض النصر السعودي أول مباراة على ملعبه بالاسم الجديد أمام الوحدة، في نصف نهائي كأس الملك يوم 24 أبريل الجاري.

يذكر أن النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة، جمعها من 23 مباراة حيث فاز 17 وتعادل 5 وخسر مباراة واحدة، فيما يتصدر الترتيب اتحاد جدة بفرق 3 نقاط.

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