أول تعليق من مرتضى منصور على قرار عزله من الزمالك

المصدر: البيان

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في أول تعليق لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار محكمة القضاء الإداري بزوال عضويته من نادي الزمالك، طمأن منصور الناس بأنه موجود في الزمالك وبأنه لن يرد على الحم الآن.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر موقع «يوتيوب»: «أنا بطمن الناس أنا موجود في نادي الزمالك، مفيش أي مشاكل، أنا مش هرد على حكم النهاردة إحنا بنحترم الأحكام كلها».

وأضاف: «أنا مش هتكلم النهاردة عشان عندنا ماتش مهم بكرة مع المقاولون العرب، ومع الأهلي في دوري الطائرة.. أنا عاوز أقول كفاية مش أنا إللي مضرور أنا موجود رئيس الزمالك.. اللي فرحوا وقالوا هنخش هما فين دلوقتي».

وأكمل: «الجمعية العمومية هي اللي جابتني والجمعية هي اللي هتمشيني».

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