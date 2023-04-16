أول تعليق من وزارة الرياضة المصرية على حكم عزل مرتضى منصور

المصدر: د ب ا

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أكدت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة المصرية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالقاهرة في الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادى الزمالك فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي.

جاء ذلك في بيان للجنة القانونية في بيان نشرته وزارة الرياضة المصرية اليوم الأحد بشأن الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادى الزمالك استنادا على ما ورد بتلك الدعوى القضائية.

وقالت "رغم انه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربع دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الاداري في ذات الشأن، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي".

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من 4 أعضاء بنادي الزمالك للألعاب الرياضية يطالبون فيها بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بزوال صفة مرتضي منصور كرئيس لنادي الزمالك بعد تعرضه للحبس.

كما قضت المحكمة حسب نص الحكم، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمنصب رئيس للنادي.

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