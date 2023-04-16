سلة شباب الأهلي تواجه الكويت الثلاثاء

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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يصل إلى الكويت عصر غد وفد الفريق الأول لكرة السلة بنادي شباب الأهلي، لمواجهة الكويت الكويتي الثلاثاء في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لمنافسات دوري السوبر لغرب آسيا، بصالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة، وتقام مباراة الإياب 25 الجاري بصالة شباب الأهلي.

وفي حال تعادل الفريقان تقام مباراة فاصلة يوم 2 مايو المقبل في الكويت، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية، لمواجهة الفائز من لقاء المنامة البحريني والهلال السعودي، وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية.

جاء تأهل شباب الأهلي للدور قبل النهائي، بعدما نجح في عبور النصر السعودي، خلال المباراة الفاصلة، التي أقيمت على صالة شباب الأهلي، بينما حسم الكويت الكويتي التأهل بالحصول على صدارة المجموعة الأولى، التي منحته الوجود في الدور قبل النهائي.

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