العراق يحتفي بالإعلام الرياضي الإماراتي

المصدر: أبوظبي- علي شدهان

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احتفى العراق، ممثلاً بسفارته في الإمارات، بكوكبة مميزة من رجال الإعلام الرياضي الإماراتي، تقديراً لدوره الفاعل في الإسهام بإنجاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، والتي أقيمت في مدينة البصرة العراقية يناير 2023، وذلك في جلسة رمضانية عراقية، احتضنها مقر السفارة العراقية بالعاصمة أبوظبي، بحضور السفير الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، وآماد عبدالحميد، القنصل العام لجمهورية العراق، ونخبة من أبناء الجالية العراقية في الإمارات.

وضمت كوكبة المحتفى بهم من رجال الإعلام الرياضي الإماراتي الزملاء: يعقوب السعدي ومحمد الهوتي ومحمود الحوسني ومحمد الأحمد ومسعود محمد وسعيد المعمري «قناة أبوظبي الرياضية»، وحسن حبيب ومحمد الجاسم «قناة دبي الرياضية»، وعلي سالم الكلباني «قناة الشارقة الرياضية»، وأيمن حسين، نجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، هداف «خليجي 25».

وألقى الدكتور مظفر الجبوري، سفير العراق في الإمارات، كلمة رحب خلالها بجميع الحضور، مشيداً بجهود رجال الإعلام الرياضي الإماراتي في إنجاح «خليجي 25» في البصرة، ونقل صورة حقيقية عن الواقع العراقي، ومدى ارتباطه الحضاري الأزلي بكل أشقائه العرب لا سيما أبناء الخليج العربي، وتحديداً الإمارات، منوهاً بأن العراق يرتبط بعلاقات راسخة مع كل أشقائه أبناء الخليج العربي تمتد إلى آلاف الأعوام.

وأشار الدكتور مظفر الجبوري إلى أن الإعلام الرياضي الإماراتي قدم تفاصيل إعلامية غاية في العفوية والروعة عن حجم مشاعر العراقيين وطيبتهم وتعلقهم بأشقائهم العرب، من خلال تجسيد مفهوم «الدبلوماسية الشعبية» في أبهى صورها عبر التطرق إلى الإرث الثقافي المتنوع، والذي يزخر به العراق من شماله إلى جنوبه.

ولفت الدكتور مظفر الجبوري إلى أن الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً باتت تمثل بوابة مهمة، لتطوير وتنمية وإقامة أفضل العلاقات بين الدول والشعوب، وتحقيق المصالح المشتركة المشروعة في مختلف جوانب الحياة، وبما يكمل الجهود الدبلوماسية، الذي تقوم به سفارة وقنصلية العراق في الإمارات، مثنياً على جهود الكوادر العراقية من أبناء الجالية العراقية في الإمارات، في تعزيز مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وصناعة حالة ناصعة عن كفاءة الإنسان العراقي في عموم قطاعات الحياة.

وألقى الزميل يعقوب السعدي باسم الزملاء رجال الإعلام الرياضي الإماراتي كلمة، شكر فيها مبادرة سفارة جمهورية العراق في الإمارات، بالاحتفاء بالإعلام الرياضي الإماراتي، لافتاً إلى أن للعراق مكانة خاصة في نفوس كل أشقائه العرب، لا سيما في الإمارات، مشيراً إلى أن «خليجي 25» فتحت نافذة مهمة عن العراق، وأسهمت في بناء جسور المحبة مع كل أشقائه في الخليج العربي.

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