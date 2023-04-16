نفاد 70% من تذاكر السوبر المصري

المصدر: البيان

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كشف سهيل العريفي، مدير الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي عن نفاد أكثر من 70% من تذاكر مباراة السوبر المصري التي تجمع بين الزمالك والأهلي على إستاد محمد بن زايد يوم 5 مايو المقبل.

وقال العريفي في تصريحات تلفزيونية: الإقبال على شراء تذاكر المباراة كان كبيراً للغاية بمجرد طرح التذاكر للبيع إلكترونياً، مشيراً إلى أن الأهلي والزمالك فريقان عريقان ويتمتعان بشعبية كبيرة داخل وخارج مصر، معرباً عن سعادته باستضافة السوبر بين الفريقين الكبيرين للمرة الخامسة بينهما في الإمارات.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري 2021-2022، حيث تقرر حضور 30 ألف مشجع مناصفة بين الفريقين، ونفد عدد كبير من التذاكر في غضون ساعات قليلة.

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