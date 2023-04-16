الدحيل يفشل في استعادة صدارة الدوري القطري

المصدر: (الدوحة - أ ف ب )

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فشل الدحيل في استعادة صدارة الدوري القطري لكرة القدم، بعدما سقط أمام الغرافة 0 - 2 ، في الجولة 19، التي شهدت تعادلاً مخيباً للريان مع السيلية 2-2.

ورفع الغرافة رصيده إلى 32 نقطة، مستعيداً المركز الرابع، ومقدماً خدمة جليلة للعربي، الذي انفرد بصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الدحيل، الذي تجمد رصيده عند 42 نقطة.

وأشعل الدحيل بقيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو صراع القمة رغم أفضلية المباراة المؤجلة أمام الريان والتي بات الفوز فيها مفصلياً من أجل مواصلة البحث عن اللقب، الذي تنازل عنه في النسختين الماضيتين لصالح الغريم السد.

وقدم الغرافة بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو مارتينس العرض الأفضل في الموسم الحالي، بعدما قدم مستوى راقياً وكان نداً قوياً لمنافسه، منتظراً حتى الشوط الثاني ليسجل هدف السبق عبر تسديدة الجزائري اسحاق بلفضيل، التي عجز الحارس صلاح زكريا عن التعامل معها لتسكن الشباك (62).وسجل مؤيد فضلي، الهدف الثاني بالدقيقة (90+6).

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