15 مليون ريال قيمة إقالة غارسيا من تدريب النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تكبدت خزينة نادي النصر السعودي، 15 مليون ريال نظير فسخ التعاقد مع الفرنسي رودي غارسيا مدرب الفريق الأول السابق.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إقالة رودي غارسيا كلفت خزائن النصر 15 مليون ريال، وهو المبلغ الذي يمثل مجموع رواتب غارسيا ومعاونيه، حتى نهاية عقدهم يونيو المقبل، بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا صحة لما تردد من قبل عن استمرار عقد غارسيا مع النصر حتى الموسم المقبل، مشيراً إلى أن العقد الذي وقعه المدرب الفرنسي مع النادي الصيف الماضي كان لمدة موسم واحد فقط، مع إمكانية التمديد لموسم آخر حال موافقة الطرفين.

يذكر أن النصر كلف دينكو إيليتشيتش مدرب الفئات السنية بالنادي، بمهمة تدريب الفريق الأول مؤقتاً، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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