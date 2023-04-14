وفاة اللاعب التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار بنفسه

المصدر: البيان

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توفي ليلة أمس الخميس لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي في المستشفى، بعد إقدامه قبل أيام على إضرام النار في نفسه، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب" حسبما ذكر شقيقه ياسين على صفحته في موقع التواصل "فيسبوك".

وكان عيساوي الذي رحل عن عمر 35 عاما، أضرم النار في نفسه أمام مركز شرطة في مدينة حفوز بمحافظة القيروان شمالي العاصمة.

وتعود الواقعة التي حدثت يوم الإثنين الماضي إلى خلاف بين عيساوي وبائع خضراوات حول سعر الموز. حيث قال اللاعب في فيديو على "فيسبوك" إنه أراد لفت نظر الشرطة لأن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانير للكيلوغرام.

وتابع العيساوي: "كان جزائي أن اتهموني بالإرهاب، وورطوني في قضية لا داخل لي فيها"، ثم أضرم النار في نفسه رغم محاولات من حوله إثناءه عن ذلك.

ونقل العيساوي إلى المستشفى الجامعي بالقيروان ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس، حتى فارق الحياة.

ولعب عيساوي للعديد من الفرق التونسية، أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.

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