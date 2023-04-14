الكولومبي أوسوريو مدرباً للزمالك رسمياً

المصدر: (القاهرة - أ ف ب)

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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور تعيين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، رسمياً، مدرباً جديداً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفاً للبرتغالي المقال جيزوالدو فيريرا بسبب سوء النتائج محلياً وقارياً.

وكان منصور أعلن مطلع الأسبوع الحالي عن توصّل ناديه لاتفاق مع أوسوريو لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف، مقابل مليون ونصف المليون دولار. وكانت أبرز محطات أوسوريو التدريبية في نيويورك ريد بولز الأمريكي في 2007، وساو باولو البرازيلي في 2015، ومنتخبَي المكسيك (2015) والباراغواي (2018).

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