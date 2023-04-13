إهانة وتهكم وسخرية.. سر قرار النصر السعودي بإقالة رودي غارسيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، الكشف عن سر إقالة الفرنسي رودي غارسيا من تدريب النصر السعودي.

وفجرت صحيفة "الرياضية" السعودية مفاجأة كبيرة، حيث أكدت أن تعثر النصر أمام الفيحاء في الجولة الماضية من الدوري السعودي لم يكن السبب الوحيد في اتخاذ قرار إقالة غارسيا، مشيرة إلى أن اجتماع المدرب الفرنسي بلاعبي الفريق وإهانتهم عجل برحيله.

وقالت الصحيفة، أن غارسيا اجتمع مع لاعبي النصر في اليوم التالي لمباراة الفيحاء فور انتهاء الحصة التدريبية وشن عليهم هجوماً حاداً بعبارات قاسية كما تهكم على البعض بعبارات مثل "أنت لاعب عادي"، ولآخر "أذهب إلى الرديف"، ووجه كلماته لعبدالرحمن غريب واصفاً إياه بـ "كينج جدة" كنوع من السخرية، حيث قال له: "من تكون حتى تتذمر من تغييرك في المباراة؟ لقد جاملتك في العديد من المباريات وأنت لاعب عادي ومن اليوم أنت خارج حساباتي".

وأكدت الصحيفة أن غارسيا هاجم أيضاً سلطان الغنام، واتهمه بعدم تنفيذ تعليماته الفنية، وقال له: "اللاعب على لاجامي أفضل منك"، ثم قال لجميع اللاعبين: "دللتكم بما يكفي، وستشاهدون التعامل الحقيقي".

وأكدت الصحيفة أن هجوم غارسيا على لاعبي النصر كتب نهاية المدرب، كما إنه حملهم مسؤولية فقدان النقاط في صراع الصدارة بمسابقة الدوري السعودي، لذلك قررت إدارة العالمي إقالته بعد اجتماعها مع اللاعبين الذين أكدوا أن الأجواء مع غارسيا ليست صحية ووصفوا تعامله بالسيء.

وشددت الصحيفة، على أن إدارة النصر نما إلى علمها أيضاً أن غارسيا كان اتخذ قراراً بالعودة إلى تطبيق الأسلوب الدفاعي 1/4/5 بداية من مباراة الهلال المقبلة، لإنه يرى أن اللاعبين لا يتقنون سوى هذا الأسلوب، وعلى أثر ذلك قررت إدارة النصر إقالته، والبحث عن مدرب جديد يمتلك رؤية فنية أكثر تناسباً مع النادي بحثاً عن التتويج بالبطولات.

يذكر أن النصر تعادل سلبياً أمام الفيحاء في الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي، ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.

وخلال 23 مباراة بالدوري السعودي، فاز النصر 16 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل 5 مباريات.

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