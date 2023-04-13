بديل رودي غارسيا.. النصر يعلن عن مدربه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن النصر السعودي عن المدرب الجديد للفريق الأول، بعد قرار إقالة الفرنسي رودي غارسيا، من منصبه.

وقرر النصر إسناد مهمة تدريب الفريق الأول للكرواتي دينكو إيليتشيتش المدير الفني للفئات السنية بشكل مؤقت، لحين الاتفاق مع مدرب جديد.

وكتب النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قررت إدارة النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو إيليتشيتش بتدريب الفريق الأول لكرة القدم".

وجاءت إقالة رودي غارسيا، بعد تعثر النصر في مشواره بالدوري السعودي، بالتعادل السلبي أمام الفيحاء في الجولة الماضية، ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.

وخلال 23 مباراة بالدوري السعودي، فاز النصر 16 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل 5 مباريات.

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