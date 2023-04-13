أول رسالة من رونالدو بعد إقالة رودي غارسيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، على قرار إقالة الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق.

ونشر رونالدو صورة تجمعه مع رودي غارسيا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها: "كان يسعدني العمل معك، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

وأعلن النصر، اليوم الخميس، إقالة رودي غارسيا، وكتب النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قررت إدارة نادي النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول رودي غارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

وتعثر النصر في مشواره بالدوري السعودي، بالتعادل السلبي أمام الفيحاء في الجولة الماضية، ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.

وخلال 23 مباراة بالدوري السعودي، فاز النصر 16 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل 5 مباريات.

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