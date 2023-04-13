رسمياً.. النصر السعودي يعلن إقالة مدربه رودي غارسيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا.

وكتب نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قررت إدارة نادي النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول رودي غارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

وتعثر النصر في مشواره بالدوري السعودي، بالتعادل السلبي أمام الفيحاء في الجولة الماضية، ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.

وخلال 23 مباراة بالدوري السعودي، فاز النصر 16 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل 5 مباريات.

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