إيقاف أفضل لاعب عراقي في «خليجي 25» لسنتين

المصدر: دبي - علي شدهان

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فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمدة سنتين بحق إبراهيم بايش، نجم منتخب العراق الأول، والفائز بجائزة أفضل لاعب في "خليجي25"، والمتوج مع أسود الرافدين بلقب البطولة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه، القوة الجوية أمام نظيره الكهرباء في ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز، والتي خسرها الصقور بنتيجة 3-2، وبالتالي فقدان قمة الترتيب العام لفرق البطولة لمصلحة منافسه الشرطة.

وعقدت لجنة الانضباط اليوم الأربعاء، اجتماعها الهام لمناقشة التقرير الخاص بالأحداث التي رافقت مباراة القوة الجوية والكهرباء، وبعد الاطلاع على كل التفاصيل ومقاطع "الفيديو" التي تثبت حالات التجاوز ومحاولة الاعتداء على الطاقم التحكيمي من قبل الجماهير، وأعضاء ولاعبي القوة الجوية، حيث بدأت الجماهير عند الدقيقة 58 برمي الحجارة وقناني الماء على المساعد الأول للحكم واثق مدلل، وتمت تهدئة الجماهير بعد تدخل مشرف المباراة، ورئيس رابطة مشجعي القوة الجوية، وبعد نهاية المباراة، قام حمادي أحمد، عضو الهيئة الإدارية، واللاعب الحالي في تشكيلة فريق القوة الجوية، بالتوجه من داخل الملعب نحو الطاقم التحكيمي، وقام بدفع الحكم المساعد علاء عباس، وتوجيه كلمات نابية وألفاظ قاسية للطاقم التحكيمي، وعلى إثرها، تم إشهار البطاقة الحمراء بوجهه، ولم يكتف بذلك، بل أخذ بالتهديد والوعيد، وبعد ذلك قام زميله اللاعب إبراهيم بايش بالتصفيق للحكم استهزاء، حيث أشهر بوجهه الحكم الكارت الأصفر الثاني، وبعده الكارت الأحمر، وعلى إثرها، قام بالركض باتجاه حكم المباراة ومحاولة ضربه، وإطلاق التهديد، والتلفظ بكلمات بعيدة عن الروح الرياضية.

كما قام، ماجد الساعدي، عضو إدارة نادي القوة الجوية بالسب والشتم بألفاظ غير أخلاقية، وقيامه بالتهديد والوعيد، وعند محاولة الطاقم التحكيمي الخروج من أرض الملعب والدخول إلى غرفة تبديل الملابس، قامت جماهير القوة الجوية، برمي الحجارة وقناني الماء عليهم، وتحطيم جزء من كراسي الملعب، ورميها داخل الأرضية.

وبناء على تفاصيل التقرير، فقد قررت اللجنة حرمان حمادي أحمد من مرافقة فريقه، ومن دخول الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة وفقرة 10 من لائحة الانضباط، وحرمان إبراهيم بايش، من اللعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة 51 فقرة 2 من لائحة الانضباط، وبدلالة المادة 3 فقرة 3 من لائحة المسابقات للموسم 2022-2023، وحرمان ماجد الساعدي، من مرافقة فريقه في الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة و فقرة 10 من لائحة الانضباط، وحرمان جماهير القوة الجوية من الدخول إلى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 5 فقرة ب من لائحة الانضباط، وتحميل إدارة نادي القوة الجوية تكاليف الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعب الشعب الدولي من تحطيم بعض الكراسي، وكل الأضرار الأخرى، وذلك بعد مفاتحة إدارة الملعب لتحديد قيمتها المالية، وتغريم النادي بمبلغ قدره 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 4/1/67 من لائحة الانضباط، على أن تسدد الغرامات إلى الاتحاد العراقي خلال 72 ساعة، استناداً لنص المادة 1/42 من لائحة الدوري الممتاز، والتي تنص على، "تدفع الغرامات على أي ناد أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدار العقوبة، أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته القادمة، ويعد خاسرا (3-0) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة".

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