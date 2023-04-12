مدرب الهلال يعتذر لحكام الدوري السعودي

المصدر: (الرياض - رويترز)

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قدم رامون دياز مدرب الهلال اعتذاره عن انتقاده السابق للتحكيم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما شن هجوماً عنيفاً على الحكم الذي أدار مباراة فريقه التي انتهت بالخسارة أمام الشباب الجمعة الماضية. وقال دياز للصحافيين بعد التعادل 2-2 مع الطائي في الدوري أول من أمس: اعتذر عما قلته في المؤتمر الصحافي الماضي، عادة لا أحب الحديث عن الحكام هم بشر يخطئون مثلما نخطئ نحن.

وقال الأرجنتيني دياز للصحافيين عقب الخسارة: هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال.. تعيين حكم مثل هذا، وتسبب تعليق المدرب عن الحكم ماجد الشمراني في تغريمه 20 ألف ريال (5326 دولاراً) من لجنة الانضباط ، والتي أكدت أن العقوبة كانت بسبب الإساءة إلى الحكم.

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