«كاف» يرفض شكوى المريخ ضد الترجي

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، احتجاج نادي المريخ السوداني ضد فريق الترجي التونسي، بشأن استخدام أربعة لاعبين للتبديلات بدلاً من ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

واعتبرت لجنة الانضباط أن قرار الحكم الرابع بإجراء تبديل الترجي، يزيل مسؤولية طلب تبديل إضافي من الفريق، بالإضافة لاعتبار السماح لكلا الفريقين بإجراء نفس عدد الاستبدالات يشكل دليلاً على عدم وجود معاملة غير عادلة من الحكم الرابع. يذكر أن الترجي التونسي تصدر مجموعته ومن خلفه شباب بلوزداد الجزائري، في حين ودع المريخ والزمالك المصري البطولة من دور المجموعات.

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