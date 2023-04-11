برسالة «كش ملك».. الفيحاء يسخر من كريستيانو رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سخر نادي الفيحاء السعودي، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بعد تعادل الفريقين سلبياً، بمباراة الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي، التي أقيمت بينهما على ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ليمنح الفيحاء هدية غالية لاتحاد جدة، صاحب صدارة جدول الترتيب، بعد توسيع فارق النقاط بينه وبين النصر الوصيف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر موقع "تويتر"، صورة رونالدو الشهيرة مع ليونيل ميسي التي خرجت قبل منافسات بطولة كأس العالم 2022، أثناء لعبهما الشطرنج، ولكن وضع النادي السعودي مدافعه سامي الخيبري أمام رونالدو بدلاً من ميسي، وكتب: "كش ملك"، في إشارة لتفوق الخيبري على رونالدو في المباراة ونجاحه في إيقاف خطورة النجم البرتغالي.

وكان الخيبري نجح بالفعل في قيادة دفاع الفيحاء للتصدي ببسالة لكافة محاولات النصر، التي استمرت طوال المباراة من رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

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