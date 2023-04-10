فوز الاتحاد وتعثر النصر.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023/2022

واصل اتحاد جدة نتائجه الإيجابية وفاز بهدفين دون رد على الوحدة، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي، سجلهما عبدالرزاق حمدالله "ركلة جزاء" وبرونو هنريكي، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 56.

وعلى الناحية الأخرى، فرط النصر السعودي في نقطتين هامتين، خلال مشوار المنافسة على لقب الدوري بعد التعادل سلبياً أمام الفيحاء، واستمر في وصافة الترتيب برصيد 53 نقطة.

وفي مباراتين آخرتين بنفس الجولة، فاز أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الباطن، وسجل ثلاثية أبها نواف الصعدي "هدفين" وزكريا سامي هدف، فيما سجل هدفي الباطن راكان الشعلان وعبدالرحمن سعد، وتعادل التعاون مع الاتفاق 1/1، إذ سجل هدف الاتفاق روبن كوايسمون، فيما سجل هدف التعاون عبدالله رديف.

يذكر أن اليوم الإثنين، ستستكمل منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي، بمواجهات ضمك والعدالة، والرائد والفتح، والهلال والطائي، بينما ستقام المباراة الأخيرة بالجولة غداً الثلاثاء بين الخليج والشباب.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- اتحاد جدة 56

2- النصر 53

3- الشباب 47

4- الهلال 45

5- التعاون 37

6- الفتح 35

7- ضمك 28

8- الطائي 27

9- أبها 27

10- الرائد 26

11- الفيحاء 25

12- الاتفاق 24

13- الوحدة 22

14- العدالة 17

15- الخليج 17

16- الباطن 12