غضب وانفعال «الدون».. رد فعل رونالدو بعد تعادل النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل البرتغالي كريسيتانو رونالدو قائد النصر السعودي، في حالة غضب شديدة، عقب تعادل فريقه مع الفيحاء سلبياً، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب إستاد مدينة المجمعة الرياضية، بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

وأظهرت عدسات الكاميرات رونالدو في حالة غضب شديدة عقب انتهاء المباراة، حيث تبادل بعض الكلمات مع زملائه على أرضية الملعب وظهر عليه الانفعال، قبل أن يغادر المستطيل الأخضر نحو غرف الملابس.

ولم ينجح رونالدو في مساعدة زملائه على هز شباك الفيحاء، في الوقت الذي دافع فيه حارس الأخير فلاديمير ستويكوفيتش عن مرماه ببسالة.

ويتواجد النصر حالياً في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد بـ 56 نقطة.

غضب وانفعال «الدون».. رد فعل رونالدو بعد تعادل النصر السعوديhttps://t.co/iSwSW3cxHVpic.twitter.com/e75rSDCyJG — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 10, 2023

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