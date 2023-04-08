الوحدة يصعد البرج إلى الدور الثاني بكأس الملك سلمان

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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تأهل الوحدة إلى الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بتغلبه على البرج اللبناني بهدف دون رد، مساء السبت، على استاد آل نهيان، في إياب الدور التمهيدي الأول، ليصعد بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بعدما كان قد فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة.

قدم الفريقان أداء أقل من المتوسط، بعكس مباراة الذهاب، حيث ظهر البرج بأداء دفاعي أفضل وصمد أمام الهجمات الوحداوية، وأهدر جواو بيدرو فرصة التقدم بعدما قطع الكرة من المدافع وانفرد بالمرمى ولكنه سددها برعونة في وجه الحارس في الدقيقة 25، قبل أن يعود الحارس مجدداً وينقذ مرماه من هدف محقق من تسديدة روبن فيليب في الدقيقة 29.

وحرمت العارضة بيدرو من هز شباك حارس البرج في الدقيقة 83، وخطف البرازيلي آلان هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وينتظر الوحدة في الدور المقبل المتأهل من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، علماً بأن الجيش فاز في مباراة الذهاب 4-1، على أن ينضم الفائز في الدور الثاني إلى المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والمتأهل من الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني، في النهائيات التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

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