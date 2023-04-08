أحداث شغب تتسبب في إيقاف مباراة في دوري الدرجة الثانية الجزائري

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت أحداث شغب في إيقاف المباراة التي كانت تجمع شباب المشرية بضيفه ترجي مستغانم في قمة مباريات المرحلة الـ24 من دوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 81، وحينها كان ترجي مستغانم متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ويتنافس الفريقان على الصعود إلى دوري المحترفين، حيث يحتلان المركز الثالث مناصفة برصيد 49 نقطة، مبتعدين بفارق ست نقاط خلف نجم بن عكنون المتصدر.

وأكدت مصادر عديدة اقتحام مشجعين محسوبين على نادي شباب المشرية الملعب احتجاجا على تخلف فريقهم بهدف، فيما قال مراسل الإذاعة الجزائرية إن الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز