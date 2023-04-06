شرط صارم .. لماذا فشل تعاقد الزمالك مع المدرب الألماني هايكو؟

المصدر: البيان

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كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن فشل المفاوضات بين مجلس إدارة القلعة البيضاء والألماني هايكو هيرليتش، بعد الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء.

ونقل موقع كوورة عن المصدر قوله "مجلس الزمالك لم يصل لاتفاق مع هيرليتش، والألماني سوف يغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "المفاوضات فشلت بسبب تمسك هايكو هيرليتش بحصوله على الشرط الجزائي لنهاية عقده وهذا ما رفضه مجلس الإدارة".

وقال هيرليتش، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:" رفضت عرض تدريب الزمالك بسبب المشاكل والاضطرابات داخل وحول النادي، ولست أنا الشخص المناسب لحل مشاكل النادي الأبيض".

وتابع: "أردت الاستماع إلى كل شيء ومشاهدته على أرض الواقع، ولكن هناك الكثير من المشاكل ورفضت العرض الذي كان رائعا".

وأضاف هيرليتش:" تقابلت مع المدير الرياضي بفندق الإقامة، وشاهدنا مباراة الزمالك مساء الثلاثاء أمام المصري معا، وبعد ذلك لم أسمع أي شيء من النادي طوال اليوم، لذلك وأن الأمر برمته لا معنى له إذا لم يكن يوجد شخص يمكن أن يتصل بي أو أن أتصل به".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا:" "كنت أتمنى أن أحظى بهذه التجربة في الخارج، لكنني لست الشخص المناسب لحل المشاكل الحالية في الزمالك".

وفسخ الزمالك عقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بعد أن تنازل المدرب السابق عن قيمة الشرط الجزائي، إضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار، قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

وقرر مجلس الزمالك رحيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد عبد المقصود، وكذلك الطاقم الإداري بالكامل، بسبب الخسارة أمام المصري، وتسريب بعض العقود الخاصة باللاعبين مؤخرا.

وأكد مجلس الزمالك في بيان عبر قناة النادي، أن قرار "طرد الجهاز الفني المؤقت الحالي" يأتي بسبب التآمر وتعمد الخسارة أمام المصري، و"حرق المراكب" قبل المغادرة.

ويمر الزمالك بظروف صعبة حيث ودع بطولات كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما يحتل المركز السادس في الدوري الممتاز.

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