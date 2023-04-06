الخطيب وعزاوي يلهمان الجمهور بتحدي الرياضة خلال فترة الصيام

المصدر: دبي- البيان

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شارك نجم كرة السلة اللبناني فادي الخطيب، وبطلة الجوجيستو العراقية عشتار عزاوي، في إطلاق تحدي ممارسة الرياضة بأفضل الأساليب في شهر رمضان الفضيل، للحفاظ على روتين حياة صحي، ورفع اللياقة البدنية خلال فترة الصيام.

وجاء إطلاق التحدي خلال فعالية نظمتها شركة «أندر آرمر»، أمس، في نادي تشامبس سبورتس في «فيستيفال بلازا مول» في دبي، بحضور مجموعة من الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية، حيث قدّم النجمان مجموعة من التحديات الرياضية خلال فترة الصيام، وأفضل الطرق الصحية التي تحفزهم على المتابعة في نمط حياة رياضي، وكيفية الحفاظ على صحتهم البدنية خلال شهر رمضان وبعده.

ويتضمن التحدي، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، فيديوهات قصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لأندر آرمر، تسلط الضوء على الجلسات التدريبية المقدّمة من فادي وعشتار، ودعوة الجماهير لتجربة التمارين، ثم تسجيلها ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاص بهما.

أهداف

وقال فادي الخطيب: «يتطلب تحقيق الأهداف المزيد من العمل والجهد والتفاني والالتزام، ورغم أن الشهر الكريم يفرض بعضاً من التحديات للجميع، بما في ذلك الرياضيين المحترفين، إلا أنه يدفعنا إلى أن نخرج مكامن القوة الداخلية، لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه. وإن ممارسة التمارين الرياضية خلال رمضان، من شأنها أن تعزز البنية الجسدية، إلى جانب الصحة العقلية والروحانية، فشهر رمضان هو وقتٌ للتأمل والصلاة، وهو أيضاً وقتٌ مناسبٌ لدفع أنفسنا إلى حدودها القصوى، لنكون في أفضل حالة من أنفسنا، مهما كانت الظروف، وهو ما يجعله شهراً مميزاً للغاية، ومفعماً بالتحولات».

وأكّدت عشتار العزاوي: «تعلمنا من الرياضة الكثير عن الحياة، لا سيما الإيمان في أنفسنا وقدراتنا. وخلال شهر رمضان، يزداد الحماس لأكون متحفزةً وقويةً من خلال تدريباتي أثناء فترة الصيام. وفي هذا الشهر الكريم، لا يقتصر الأمر فقط على الصيام عن الطعام والماء، بل يدفعنا إلى الاستفادة المثلى للوصول إلى أعلى المراتب في الصحة البدنية والعقلية، من خلال الممارسة المحترفة للتمارين».

وأضافت العزاوي: «نصائحي للتدرب كالأبطال، هي الاهتمام بصحة أجسامهم، وتناول الطعام بشكلٍ جيد خلال ساعات الإفطار، والإحماء بشكلٍ صحيح قبل ممارسة التدريبات، مع أخذ استراحاتٍ عندما يجب عليكم ذلك».

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