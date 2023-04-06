بسبب الصيام.. مدرب نانت يصدر عقوبة قاسية بحق الجزائري حجام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر مدرب نانت الفرنسي انطوان كومبواري، عقوبة قاسية بحق الجزائري جوان حجام لاعب الفريق، بسبب إصراره على الصيام في شهر رمضان، خلال الأيام التي يرتبط فيها الفريق الفرنسي بخوض مباريات.

وتمسك حجام بصيام شهر رمضان كاملاً، ورفض فكرة الإفطار خلال أيام المباريات، ما أدى إلى استبعاده من قائمة مباريات نانت مؤخراً.

وعلق مدرب نانت على هذا الشأن قائلاً، في تصريحات صحفية: "بمجرد أن ينتهي شهر رمضان سيعود حجام إلى قائمة المباريات مرة أخرى"، في إشارة إلى استبعاد اللاعب من المباريات حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف: "هذه ليست عقوبة، أنا مدرب وأضع قواعد، يجب على الجميع الالتزام بها، الذين لا يحترمون هذه القواعد لا يمكن الاعتماد عليهم في المباريات".

وأكمل: "لست أنا من يحرمه اللعب، هو الذي لا يرغب في ذلك بسبب قناعاته الدينية، لكنني أحترم قراره، والدليل على أنها ليست عقوبة، اللاعبون الذين يصومون أيام التدريبات فقط يشاركون في المباريات بشكل طبيعي".

وأتم كومبواري، قائلاً: "أيام المباريات قراري أن يأكل الفريق كله سوياً، لأنه بالإضافة إلى اكتساب القوة للمباراة، فهي أيضاً لحظة مشاركة، أنا أحترم رغبة حجام في الصوم، وهو يحترم القواعد التي وضعتها".

يذكر أن نانت تأهل إلى نهائي كأس فرنسا، أمس الأربعاء، بعد الفوز على أولمبيك ليون بهدف دون رد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس فرنسا، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم لودوفيتش بلاس بعدما تسلم الكرة بطريقة رائعة، ومهدها بصدره وسددها قوية أعلى شباك الحارس أنتوني لوبس بالدقيقة 57.

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