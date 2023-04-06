بمشاركة 18 فريقاً لأول مرة.. موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد انطلاق النسخة الجديدة من المسابقة، بعد انتهاء النسخة الحالية يوم 31 مايو المقبل، بإقامة مباريات الجولة الأخيرة جميعها في يوم واحد.

وتقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي، الأربعاء 11 أغسطس 2023، وتشهد النسخة الجديدة لأول مرة مشاركة 18 فريقاً، وهو ما سيؤدي إلى هبوط فريقين فقط من نسخة الموسم الحالي، فيما ستصعد 4 أندية من دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد.

ويحظى الدوري السعودي بمتابعة كبيرة نظراً للتنافس القوي بين الأندية مثل الهلال والنصر والاتحاد، وكذلك لتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم العالمي، الذي انضم له يناير الماضي.

يذكر أن الاتحاد السعودي يحتل حالياً المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، ويليه النصر وصيفاً برصيد 52 نقطة.

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