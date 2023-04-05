الهلال السوداني يشكو الأهلي المصري للكاف والفيفا

المصدر: وكالات

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أكد رامي كمال، نائب الأمين العام لنادي الهلال السوداني تسليم شكوى رسمية للاتحادين الأفريقي (كاف) والدولي (فيفا) ضد النادي الأهلي المصري بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين في الأول من أبريل الجاري بإستاد القاهرة في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال رامي كمال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للهلال السوداني عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم الشكوى المتعلقة بالاساءات والتجاوزات التي بدرت من نادي الأهلي المصري، خلال مباراة الفريقين بالقاهرة مؤخرًا.

وأضاف أن الهلال سلم شكواه للاتحادين الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والدولي "فيفا"، منوهًا إلى أن الشكوى تم تدعيمها بمقاطع فيديو تؤكد ما تم من انتهاكات وتجاوزات في حق نادي الهلال.

وفاز الأهلي على الهلال بثلاثة أهداف دون رد ليقتنص بطاقة العبور إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

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