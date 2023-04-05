رغم إحرازه 11 هدفاً.. رونالدو يفشل في الخروج من ظل تاليسكا

المصدر: وكالات

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واصل كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف في السعودية، ووصل إلى 11 هدفاً في تسع مباريات بالدوري، لكنه رغم ذلك فشل في الخروج من ظل زميله المتألق أندرسون تاليسكا متصدر قائمة هدافي المسابقة.

وسجل اللاعب البرازيلي أيضا هدفين خلال الفوز 5-صفر على العدالة أمس الثلاثاء، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا مع أوديون إيجالو مهاجم الهلال، وبفارق هدف عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.

ويحتل النصر، الذي ضم رونالدو البالغ عمره 38 عاما يناير الماضي في صفقة ضخمة حتى 2025، المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر، قبل آخر ثماني جولات.

وقال تاليسكا عبر مترجم في تصريحات تلفزيونية لمحطة (إس.إس.سي) السعودية "كل لاعب كبير يؤدي عمله. تركيزي الكامل في انتصار النصر وليس أن أكون هداف الدوري".

وأضاف "هدفي الأول أن يفوز النصر، وبعد ذلك يأتي كل شيء آخر".

وقبل التوقف الدولي، ترك رونالدو تنفيذ ركلة جزاء حاسمة أمام أبها لزميله تاليسكا الذي أحرز هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 86. ووصف اللاعب البرازيلي هذه اللقطة حينها بأنها "احترام متبادل" بينهما.

لكن أمس جاء الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الشوط الأول، ونفذها رونالدو هذه المرة، ليصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم.

وقال تاليسكا "نهنئ المجموعة كلها والروح كانت جماعية ونهنئ اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين. هذا انتصار نتيجة لمجهود الجميع ومجهود الجمهور أيضا".

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