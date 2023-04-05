رسمياً.. إعلان موعد كأس آسيا 2023 في قطر

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، موعد إقامة البطولة، التي تستضيفها دولة قطر، حيث تنطلق 12 يناير 2024 وتستمر حتى 10 فبراير 2024.

وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخباً تتنافس على الفوز باللقب الأغلى في كرة القدم الآسيوية، ومن أجل تعزيز التفاعل مع الجماهير ستقام المباراة الافتتاحية يوم جمعة، في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي إستاد الجنوب، إستاد البيت، إستاد أحمد بن علي، إستاد الثمامة، إستاد المدينة التعليمية، إستاد خليفة الدولي، وينضم إليها إستاد جاسم بن حمد، وستاد عبد الله بن خليفة.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر على امتداد 30 يوماً، بزيادة يومين عن النسخة الماضية التي امتدت 28 يوماً عام 2019 في الإمارات، وذلك من أجل تعزيز التجربة التي تحظى بها جماهير كرة القدم المتحمسة في قارة آسيا، وتعزيز مكانة البطولة وقيمتها التجارية.



ومع تصاعد الحماس من أجل انطلاق البطولة خلال الأشهر المقبلة، فقد تم تأكيد الموعد الرسمي لسحب قرعة البطولة، وذلك على مسرح دار الأوبرا في كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 مايو المقبل، وسيتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة.

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