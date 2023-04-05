«الجنرال» يقود ثورة التصحيح في القادسية الكويتي

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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بدأت إدارة نادي القادسية الكويتي مرحلة تصحيح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، الذي شهد تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة بالغياب عن منصات التتويج في الموسم الحالي، كما أصبحت حظوظه ضعيفة في المنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 7 سنوات، حيث قررت الإدارة تعيين «الجنرال» محمد إبراهيم مدرباً للفريق ليعود لقيادة ثورة تصحيح الأوضاع في الفريق الأول.

ومع عودة «الجنرال» يعود أيضا عيد الرشيدي للمشاركة في المباريات بعد رفع العقوبة الإدارية التي فرضها المدرب السابق بونياك على اللاعب بالإيقاف 4 مباريات، لاعتراضه على التواجد في مقاعد البدلاء.

ومن المفارقات في الدوري هذا الموسم، أن المدرب الذي يرحل عن فريق ويتولى قيادة فريق آخر تكون أولى مبارياته أمام فريقه السابق حيث رحل الدكتور محمد المشعان عن تدريب النصر ليتولى قيادة السالمية، وفي أولى مبارياته يواجه النصر، الأمر نفسه للمدرب محمد إبراهيم الذي رحل عن السالمية في الفترة الماضية ستكون أولى مواجهته بعدما تولى قيادة القادسية أمام السالمية.

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