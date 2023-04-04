لماذا رفض نجم منتخب المغرب الانتقال إلى بايرن ميونخ؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف موقع “Relevo” أن الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني رفض عرضا من نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تألقه اللافت في مونديال قطر 2022.

وتواصل مسؤولو النادي الألماني بالحارس بونو للتعاقد معه في نافذة الانتقالات الشتوية، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مانويل نوير؛ والتي أنهت موسمه الكروي.

لكن بونو رفض الفكرة مؤكداً لمسؤولي الفريق الألماني بأنه لا يُفكر في تغيير الأجواء خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه مرتاح مع أسرته في مدينة إشبيلية ويريد مساعدة فريقه فيما تبقى من الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز