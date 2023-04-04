توصية عربية برفع الحظر عن ملاعب العراق

المصدر: دبي - علي شدهان

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أوصى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في ختام جلسته الـ 46، والتي عقدت في مدينة جدة السعودية، برفع الحظر المفروض على ملاعب كرة القدم العراقية، ورفع تلك التوصية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتحرك بصورة عربية جماعية نحو الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وبالعمل مع الاتحاد العربي لتحقيق غاية رفع الحظر الرياضي عن ملاعب العراق.

وجاء في نص التوصية العربية لرفع الحظر عن ملاعب كرة القدم العراقية، "أنه وبعد الاطلاع على مداخلة وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، وبعد المناقشة، قرر المجلس الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مفاتحة الاتحاد العربي، والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، بضرورة رفع الحظر عن ملاعب جمهورية العراق، بعد النجاح الكبير في استضافة بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين".

وثمن أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي، الاهتمام العربي الجماعي بالعمل على رفع الحظر عن ملاعب كرة القدم العراقية، مشيرا إلى أن التوصية تمثل تحركا موحدا من كل الاشقاء العرب باتجاه رفع الحظر عن ملاعب العراق، خصوصا بعد النجاح التنظيمي والجماهيري الكبيرين في "خليجي25" التي احتضنتها مدينة البصرة العراقية في يناير 2023.

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