هدف ملغى يشعل «بلاي أوف» الدوري الكويتي

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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اتهم الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس نادي القادسية، خالد الغانم رئيس نادي الكويت، بأنه هو الرئيس الفعلي لاتحاد الكرة الكويتي، وهو من يتحكم في القرارات والمسيطر سواء في الاتحاد الحالي أو السابق، وحمل الفهد طاقم التحكيم الذي قاد مباراة فريقه أمام العربي في افتتاح منافسات البلاي أوف لدوري زين لكرة القدم لتحديد بطل الدوري بقيادة الحكم الكويتي عبدالله جمالي، مسؤولية هزيمة الفريق وخسارة ثلاث نقاط بعدما ألغى هدفاً صحيحاً - حسب قوله - للقادسية خلال الشوط الأول كان كفيلاً بتغيير النتيجة، وتغاضى في الوقت نفسه عن احتساب ركلة جزاء واضحة.

وقال: هناك تعنت واضح من الاتحاد الكويتي لكرة القدم ضد الفريق واستغرب من قرار إلغاء الإنذارات عن اللاعبين، وكان يجب أن تكون فكرة إلغاء الإنذارات لها أسس ومعايير وليس قراراً غير مدروس، وأكد الفهد أن القادسية بعيد عن المنافسة على اللقب ولكن لدي الثقة الكاملة في اللاعبين في تعديل وضع الفريق في جدول الترتيب.

نتائج

وكان العربي فاز بالديربي الكويتي بعدما ألحق بالغريم التقليدي القادسية الهزيمة به 2 - 0 في المباراة التي أقيمت باستاد محمد الحمد بنادي القادسية ليصعد للمركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما تراجع القادسية للمركز الرابع برصيد 29 نقطة، ونجح لاعبو العربي خلال المواجهة في رد اعتبارهم بتعويض الخسارة التي مني بها الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري بهدفين مقابل هدف، ويؤكد أبناء القلعة الخضراء تمسكهم بآمال المنافسة على الدوري رغم ضعفها نظراً للفارق بينهم وبين الكويت المتصدر الذي وصل إلى 7 نقاط.

وكان الكويت واصل حصد النقاط بعدما تخطى السالمية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى النقطة 38 وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه كاظمة صاحب الترتيب الثاني 32 نقطة الذي يتمسك بآمال المنافسة بعدما عبر الفحيحيل 24 نقطة 2 - 0.

ويقام الدوري الكويتي هذا الموسم بنظام جديد من خلال أربع مراحل، حيث تتنافس 10 فرق في المرحلة الأولى يتأهل منها 6 أندية إلى مرحلة الملحق للمنافسة على اللقب و4 للمنافسة على البقاء بهبوط فريقين مع الانتقال لمرحلة البلاي أوف «الأخيرة» بالرصيد نفسه من النقاط التي تحصل عليها الفريق خلال المرحلة الأولى للدوري.

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