بعد تدخل وزاري.. حل أزمة تقنية «الڤار» بالدوري المصري

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، نحو إنهاء مشكلة تقنية "الڤار" بالدوري المصري.

جاء ذلك، خلال اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، مع بعض القيادات الرياضية.

وخلال الجولة الجارية من منافسات بطولة الدوري المصري، لم تظهر تقنية "الڤار" في المباريات، على خلفية وجود أزمة مالية حالت دون استكمال التعاقد مع الشركة المتعاقد معه الاتحاد المصري.

ومن المقرر أن تعود تقنية "الڤار" مرة أخرى للظهور خلال مباريات الدوري المصري بشكل طبيعي، بعد الاتفاق الذي جاء في هذا الاجتماع.

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