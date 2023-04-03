وليد الركراكي: منتخب المغرب بطل كأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توقع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، فوز أسود الأطلس بلقب كأس العالم النسخة المقبلة 2026.

وخلال أمسية رمضانية استضافت فيها شبكة "سكاي نيوز" نخبة من أساطير الرياضة، قال الركراكي: "أراهن بعد تجربتي على تحقيق حلم الفوز بكأس العالم، كل ما نحتاجه القليل من الثقة، وسنفوز بكأس العالم النسخة المقبلة إن شاء الله".

وأكمل: "الأمر كان أشبه بالمستحيل، ولكن في مونديال قطر قربنا المسافات وأظهرنا أن منتخباً عربياً يمكنه منافسة الكبار دون حواجز، وجعلنا حلم التتويج بلقب كأس العالم ممكناً، وفي المرة المقبلة سنحصد اللقب بمشيئة الله".

وأضاف: "سيثبت المنتخب المغربي للعالم أن هناك فريق إفريقي وعربي يستطيع الفوز بالمونديال، بثقتكم ودعمكم سنحقق ذلك".

وأردف: "إنه لشرف كبير أن نحظى بهذا التقدير، وهذه الجائزة التي تعد حافزاً لنضاعف جهودنا مستقبلاً، ونحقق نتائج أكبر".

ونال الاتحاد المغربي لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد عربي للعبة في الحفل الذي أقيم مساء الأحد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

يذكر أن الركراكي قاد منتخب المغرب لتحقيق المركز الرابع في مونديال قطر 2022، وقدم عروضاً رائعة خلال منافسات البطولة.

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