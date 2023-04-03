انتهاء أزمة رباعي اتحاد جدة

المصدر: الرياض - د ب أ

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انتهت أزمة رباعي فريق الكرة في اتحاد جدة، وأغلقت إدارة النادي ملف مقدمات عقود لاعبيها الأجانب، المصري أحمد حجازي، ومواطنه طارق حامد، والبرازيلي رومارينيو داسيلفا، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، المقدرة بقيمة 11 مليون ريال، وذكرت مصادر صحافية أن اللاعبين الأربعة، وافقوا على تأجيل تسلُّم مقدمات عقودهم بعد الاتفاق مع إدارة النادي، فيما سيدفع اتحاد جدة لحارسه البرازيلي مارسيلو جروهي، ومحمد الصيعري مهاجم الفريق، الدفعة الأخيرة من مقدمات عقديهما الشهر المقبل.

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