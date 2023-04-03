الخطيب: جماهير الأهلي سر التأهل لدور الثمانية لـ «أبطال أفريقيا»

المصدر: القاهرة - وكالات، الخرطوم - حسن فاروق

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نجح الأهلي المصري في حجز البطاقة الأخيرة إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بفضل المساندة الجماهيرية الكبيرة للفريق في استاد القاهرة، بمباراته الحاسمة مع الهلال السوداني، الذي تغلب عليه 3 - صفر، أمام نحو 50 ألف مشجع، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وأشاد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المصري، بالدور الكبير لجماهير ناديه في الفوز على الهلال، واعتبرها سر الانتصار والتأهل لدور الثمانية، وقال في بيان عبر موقع النادي الرسمي، إنه يوجه الشكر والتحية إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية، التي سمحت بهذا الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الأهلي والهلال السوداني، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا الفوز العريض، فضلاً عن خروج المباراة بشكل حضاري، يليق وقدرة مصر على تنظيم كافة الأحداث الرياضية، مؤكداً على تقديره الكامل لما لاقاه النادي الأهلي من دعم ومساندة من مؤسسات الدولة.

وحرص محمود الخطيب على الإشادة بسلوك جماهير الأهلي، والذي اتسم بالرقي والالتزام والتشجيع المثالي للاعبين، وتحفيزهم طوال المباراة، مؤكداً على أن الجمهور الوفي كان دائماً وأبداً صاحب الصورة المشرفة، وشريكاً في كل النجاحات والانتصارات التي تحققت محلياً وقارياً.

ووجّه رئيس الأهلي، التحية إلى الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، على أدائهم الذي تميز بالتركيز الشديد وعدم التسرع، حتى تمكنوا من تحقيق آمال جماهيرهم.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق المطلوب بالفوز على الهلال السوداني، وقال: الفريق قدم مباراة كبيرة، وجمهور الفريق يعتبر كلمة السر، بعد أن رسم لوحة مضيئة في مدرجات استاد القاهرة، وتوجه عبد الحفيظ بالشكر إلى كل من أسهم في خروج المباراة بصورة مميزة، وكل من بذل جهوداً في سبيل وجود الجماهير ودعمها للفريق.

مباراة سيئة

وفي المقابل، حمّل فلوران إبينجي مدرب الهلال السوداني، مسؤولية الخروج من دوري أبطال أفريقيا للاعبين، وقال: اللاعبون قدموا مباراة سيئة للغاية، وعندما حاولنا الهجوم للتعويض، استقبلنا الهدف الثاني، ثم الثالث، الذي قضى على آمالنا.

وأضاف: طالبت اللاعبين بالتعامل مع اللقاء على أنها مواجهة نهائية، لكنهم تأثروا بالأجواء الجماهيرية الكبيرة.

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