منع اتحاد جدة من القيد في انتقالات الصيف

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، قراراً بمنع نادي الاتحاد السعودي من تسجيل اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب الخبير القانوني أحمد الشيخي.

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "في قضية من الأعلى على الإطلاق، محكمة CAS تحكم لصالح بريجوفيتش ضد الاتحاد، وتلزم النادي بتسديد 40 مليون بالإضافة إلى 166 ألف تتكرر شهرياً".

وتابع: "رفع قرار المنع بالتسجيل مرهون بسداد مستحقات بيرجوفيتش كاملة".

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قضت بتغريم اتحاد جدة 42 مليون ريال، فضلاً عن 175 ألف ريال غرامات شهرية، بسبب فسخ عقد اللاعب بطريقة غير قانونية.

ولجأ اتحاد جدة لمحكمة "كاس"، والتي قررت تخفيض العقوبة إلى 40 مليون ريال و166 ألف ريال، في قرار نهائي واجب التنفيذ.

ونقل الشيخي أن "فيفا" قرر إسقاط عقوبتين منع تسجيل ضد اتحاد جدة في قضيتين، مشيراً إلى أنه سوف يرفع خلال 5 أيام من الآن 3 عقوبات منع تسجيل ضد النادي في قضايا أخرى.

وأكد الشيخي أنه بالقرار النهائي في قضية بيرجوفيتش، أصبح عدد القضايا ضد اتحاد جدة صفر أمام "فيفا".

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