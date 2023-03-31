مقابل راتب كبير.. رامون دياز مرشح لتدريب منتخب السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب السعودية في الفترة المقبلة، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد.

ووفقاً لصحيفة "Soy de River" الأرجنتينية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يفكر في تعيين رامون دياز مدرباً للمنتخب السعودي، عقب نهاية موسمه الحالي مع الهلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن دياز سيحصل على راتب سنوي قدره 8 مليون دولار حالة توليه منصب مدرب منتخب السعودية، في الوقت الذي يحصل فيه مع الهلال حالياً على 4 مليون دولار سنوياً.

وأضافت الصحيفة، أن ترشيح دياز لتدريب منتخب السعودية جاء للعديد من الأسباب أبرزها إلمامه بالكرة السعودية جيداً، وتأقلمه على الأجواء في المملكة، بجانب نجاحه مع الهلال.

ويعتبر دياز ليس الوحيد في قائمة المرشحين لتدريب منتخب السعودية، حيث هناك أسماء أخرى تم طرحها أيضاً على طاولة اتحاد الكرة السعودي، منها الفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي روبرتو مانشيني، والبرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق، والسعودي سعد الشهري مدرب الأخضر الأولمبي.

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